Giuseppina Torre è una musicista e compositrice siciliana. Ha scritto il libro Un piano per rinascere per Solferino insieme a Barbara Visintin. E oggi racconta la sua storia a Renato Franco sul Corriere della Sera. Che parte da un amore tossico e finisce in anni di abusi. La storia comincia quando lei ha 14 anni e lui 17: «Ci incontrammo a una festa. La sua sicurezza nel muoversi e il calore che emanava furono folgoranti. Mi riempiva di complimenti». Qualche anno dopo lei vince un premio e lui scompare il giorno della premiazione: «Andai a ritirare la borsa di studio con il morale sottoterra». La storia di Giuseppina. Poi ricompare: «Come se niente fosse, senza alcuna spiegazione. Questo suo sparire improvviso e poi chiudersi nel silenzio diventarono uno dei suoi leitmotiv». L’uomo, di cui Torre non fa il nome «è stato il primo vero amore giovanile e il mio unico amore perché un sentimento così forte, così totalizzante, non l’ho più provato per nessuno. 🔗Leggi su Open.online

© Open.online - La storia di Giuseppina: «Sputi, schiaffi e umiliazioni. Per rinascere ho denunciato mio marito»