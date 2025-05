la storia del reality show dove gli immigrati gareggiano per la cittadinanza usa smentita dal dhs

Fa discutere un articolo pubblicato dal tabloid britannico Daily Mail, secondo il quale il governo americano starebbe valutando un reality show, intitolato “The American”, dove gli immigrati gareggiano tra loro in una serie di sfide per ottenere la cittadinanza americana. Il format, che secondo il tabloid sarebbe ideato dal produttore Rob Worsoff, sarebbe pensato per riaccendere il dibattito sull’identità americana, mostrando il Paese attraverso gli occhi di chi sogna di farne parte. Una notizia che non è piaciuta alla portavoce del Dipartimento della Sicurezza Interna (DHS). Il fantomatico reality per avere la cittadinanza americana. La proposta prevederebbe 12 concorrenti che “sbarcano” simbolicamente a Ellis Island, per poi viaggiare in treno per gli Stati Uniti e sfidandosi in prove ispirate alla cultura e alle tradizioni USA, come il trasporto di tronchi nel Wisconsin. 🔗Leggi su Open.online

