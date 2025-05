La squadra - I due giovani potrebbero giocare domenica Caprini-Rubino pronto il tandem di scorta

Se Kean e Gudmundsson non dovessero recuperare, chi giocherà in attacco contro il Bologna? E’ la domanda che in questi giorni si stanno facendo un po’ tutti fuori e dentro il Viola Park. Probabilmente anche Raffaele Palladino sta pensando a una soluzione che non preveda il recupero dei suoi due attaccanti titolari. Al di là dei loro problemi fisici c’è da fare i conti con le squalifiche di Beltran e Zaniolo. L’attacco di riserva che poteva far comodo, ma che non ci sarà. A livello di prima squadra il solo Colpani può avere caratteristiche offensive per giocare in appoggio alla punta. Ne ha parlato lo stesso Palladino qualche giorno fa, raccontando dove poter impiegare l’ex Monza dopo il recupero dal lungo infortunio. Mezzala, quinto di centrocampo e fu menzionato anche il ruolo del trequartista. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

I due giovani potrebbero giocare domenica. Caprini-Rubino, pronto il tandem di scorta