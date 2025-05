La splendida attrice quasi 50enne annuncia The Old Guard 2 e si trasformerà di nuovo | il suo caschetto corto biondo diventa un pixie cut castano rock

C harlize Theron compirà 50 anni ad agosto, ma è un’eterna ragazza, con il suo caschetto biondo sfilato sulle punte, soprannominato “chop bob”. Taglio corto e sfilatissimo che si trasformerà, invece, prossimamente al cinema, in un pixie cut castano brunette, complice il fidato hairstylist Adir Abergel. L’attrice svela infatti un cambio hairlook radicale per il film The Old Guard 2 in arrivo a luglio. Charlize Theron, regina di stile: elegante e raffinata X Charlize Theron ritorna (castana) al cinema. Per l’attrice sudafricana l’estate 2025 è un momento chiave. Il 7 agosto entrerà ufficialmente nel club delle dive over 50, mentre il 2 luglio esce il suo ultimo film. Il secondo capitolo della saga action in cui recita al fianco di Matthias Shoenaerts, Uma Thurman e il nostro Luca Marinelli. 🔗Leggi su Iodonna.it

