La spesa sanitaria nazionale incide sulla sopravvivenza dei pazienti affetti da leucemie linfomi e mielomi

La spesa sanitaria nazionale gioca un ruolo cruciale nella sopravvivenza dei pazienti affetti da leucemie, linfomi e mielomi. L'interconnessione tra economia e salute è evidente non solo nella pianificazione di investimenti e approcci terapeutici, ma anche nell'analizzare come le condizioni economiche influenzano i risultati di vita dopo una malattia. B...

Economia e salute sono sempre più strette. E non solo quando si tratta di programmare investimenti ed approcci terapeutici, attraverso percorsi appropriati. Ma anche e soprattutto quando si incrociano i dati relativi alla sopravvivenza dopo una malattia con le condizioni economiche in cui si vive. Basti pensare, in questo senso, ad una ricerca europea, condotta nell’ambito del progetto EUROCARE-6 ( European cancer registry based study on survival and care of cancer patients ), che ha coinvolto 27 paesi europei e oltre un milione e 150 mila pazienti affetti da patologie onco-ematologiche. L’indagine ha rivelato l’esistenza di un legame significativo tra l’entità della spesa sanitaria nazionale e la sopravvivenza dei pazienti affetti da tumore ematologico. Stiamo parlando di patologie come leucemie, linfomi e mielomi, per i quali la ricerca di terapie innovative è fervente e continua a produrre nuove prospettive di cura, comprese (quando indicate) le CAR-T. 🔗Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - La spesa sanitaria nazionale incide sulla sopravvivenza dei pazienti affetti da leucemie, linfomi e mielomi

Le notizie più recenti da fonti esterne

La spesa sanitaria nazionale incide sulla sopravvivenza dei pazienti affetti da leucemie, linfomi e mielomi

Come scrive quifinanza.it: L’Italia, anche se allineata alla media europea, non raggiunge i livelli di sopravvivenza ottenuti dai paesi con maggiori investimenti. È necessario aumentare i finanziamenti in sanità ...

La spesa sanitaria

Si legge su lanazione.it: Gli indicatori di sostenibilità economico-finanziaria peggiorano, segnalando uno squilibrio crescente tra costi e ricavi ...

Sanità, gli over 65 assorbono più del 60% della spesa

Da msn.com: In Italia la speranza di vita nel 2024 ha raggiunto gli 81,4 anni per gli uomini e 85,5 per le donne. Entro il 2050 salirà ancora di circa 3 anni, e un terzo della popolazione ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Altroconsumo - su low cost spesa finale fino a +363%

Dall’indagine emerge inoltre che i costi per i bagagli da stiva sono quelli che hanno subito un aumento più significativo e che per i costi fissi, invece, tra gli aumenti degni di nota, ci sono quelli per il bagaglio a mano fuori misura: ad esempio, per Vueling la penale massima è passata da 35 euro a ben 75 euro e Wizz Air da 25 a 55 euro, oltre il doppio in tutti e due i casi.