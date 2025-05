La Spd vuole l’Italia fuori dal gruppo Weimar+ Botta e risposta tra ministri | perché Roma sarebbe penalizzata

La Spd, partito di centrosinistra al governo in Germania, sta causando tensioni con l'Italia, proponendo la sua esclusione dal gruppo di Visegrád. In un botta e risposta tra ministri, si evidenzia come Roma fosse inizialmente considerata parte di un asse strategico dell’UE, ma questa previsione è stata eliminata su pressioni della Spd.

“Francia, Polonia, Germania, ma non l’Italia: in una prima bozza dell’ accordo di coalizione, Roma faceva ancora parte di un asse strategico dell’Unione europea” ma “il passaggio è stato cancellato su insistenza della Spd”, il partito di centrosinistra che governerà il Germania insieme alla Cdu-Csu. E’ il succo dell’articolo con cui l’importante quotidiano conservatore tedesco Die Welt ieri ha inflitto uno scossone ai rapporti tra Berlino e Roma proprio a ridosso del primo incontro tra Giorgia Meloni e il neo cancelliere tedesco Friederich Merz che sarà a Roma nel fine settimana in occasione dell’insediamento di Papa Leone XIV. L’articolo ricostruisce la vicenda che avrebbe portato all’esclusione italiana dalla lista di Paesi con cui Berlino ha rapporti strategici. Nella bozza di accordo, riporta il quotidiano, la Cdu aveva proposto di citare, oltre a Francia e Polonia, anche altri partner del formato “ Weimar Plus “, come la Repubblica Ceca e, appunto, l’Italia. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La Spd vuole l’Italia fuori dal gruppo Weimar+”. Botta e risposta tra ministri: perché Roma sarebbe penalizzata

