GROSSETO "Viste alcune notizie discordanti sulla situazione di Noc intendiamo fare chiarezza, senza con questo entrare in polemica con chi, evidentemente, pur ricoprendo ruoli di vertice, in questa associazione non voleva più restare, ricordando che la nostra sfiducia verso il presidente, non lo avrebbe escluso né dal direttivo, né dal ruolo di socio". Così il direttivo di Noc, con i consiglieri Alfiero Pieraccini, Lorenzo Piras, Marco Nieto, Maria Chiara Vazzano, Angela Amante e Daniele Brogi. "Partiamo da una puntualizzazione sulla presidenza - affermano i consiglieri - che Diego Cinelli (foto) l’ha assunta pro tempore, in qualità di vicepresidente e in attesa di una rapida e auspicata modifica dello statuto che prevede che non si possa nominare come presidente e vicepresidente dell’associazione i membri del direttivo che ricoprano una carica elettiva o analoga. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La situazione dentro il Noc. Chiarimenti dal Direttivo: "Non c’è alcuna grande fuga"