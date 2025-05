la sinistra rinasce mettendo insieme tutte le forze europeiste e democratiche

Dunque che ci facciamo qui, al Circolo Matteotti? Ci uniscono due cose più di tutte: la consapevolezza che per trovare un senso al nostro impegno non basterà agitare feticci del passato, recuperare qualche vecchio slogan, togliere la polvere da qualche vecchio manifesto, rinfrescare la memoria di qualche vecchio tic identitario; e la consapevolezza di cosa significa essere progressisti oggi: significa proteggere la democrazia, che è il primo perimetro da tutelare per avere un mercato del lavoro più giusto, un ambiente non sventrato dai cambiamenti climatici, la parità di genere e i diritti civili. Insomma è la questione da cui discende tutto il resto. La democrazia, però, ha bisogno di essere vissuta, non è uno sfondo, è un impegno quotidiano. E oggi, più che mai, ha bisogno di cittadine e cittadini consapevoli, attivi, critici ma costruttivi, capaci di capire che difendere la democrazia oggi significa dirsi europeisti e vedere nell’Europa non solo un insieme di norme, ma una comunità politica che ha scelto la pace come metodo, la giustizia sociale come orizzonte, la libertà come fondamento. 🔗Leggi su Linkiesta.it

