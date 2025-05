La disciplina sportiva in cui l’Italia ha più espresso il suo dominio è forse il fioretto femminile. Alle Olimpiadi di Atene 2004 andò in scena la finale tutta italiana – anzi, tutta jesina – in cui Valentina Vezzali sconfisse Giovanna Trillini; la replica avvenne a Londra 2012, con Arianna Errigo vincitrice su Elisa Di Francisca, la seconda di due finali tutte azzurre che rappresentavano il punto di arrivo definitivo della qualità di una scuola, della bontà di un movimento nel quale le informazioni tecniche circolano e dove gli atleti si spingono ad alzare reciprocamente l’asticella tutti i giorni. Oggi il tennis italiano è nel suo momento di massimo splendore. Questa settimana non la dimenticheremo facilmente. Al torneo di casa di Roma l’Italia esprime una finalista nel tabellone femminile e due semifinalisti (almeno) in quello maschile. 🔗Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - La sfida Musetti-Sinner da cui è iniziato tutto