La campagna di difesa del Jobs Act, lanciata da Matteo Renzi e dai renziani di Italia Viva in vista dei referendum di giugno, poggia su fondamenta fragili. Il tentativo di ribaltare la percezione di una riforma impopolare si è tradotto in un carosello su Instagram che pretende di “sbugiardare” le critiche. Ma è bastato un fact-checking puntuale di Pagella Politica per restituire alle parole il peso dei fatti e svelare le omissioni e le semplificazioni dietro quella che appare come un’operazione di maquillage politico. L’articolo 18 non ritorna? Solo a metĂ . Secondo Italia Viva, votare Sì al referendum per abrogare il contratto a tutele crescenti non ripristinerebbe l’articolo 18, ma la legge Fornero. Formalmente corretto, ma il messaggio è ingannevole. La legge Fornero fu il primo colpo all’articolo 18, il Jobs Act lo ha affondato definitivamente. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it

La sfida dei referendum: Renzi difende il Jobs Act ma i numeri lo smentiscono