La serie ideata dai The Jackal torna su Prime con la seconda stagione

La serie ideata dai The Jackal, "Pesci piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget", torna su Amazon Prime Video con la sua seconda stagione il 16 maggio. Proseguendo sulla scia di "Boris", la serie offrirà una satira pungente sulle sfide quotidiane dei professionisti del settore, portando in scena le stravaganze e le difficoltà di un mondo in continua evoluzione.

Pesci piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget, il cui secondo capitolo è pronto a debuttare su Amazon Prime Video venerdì 16 maggio, ha fatto quel che in parte ha fatto Boris. Ha provato a ridere delle storture che ammorbano, su base quotidiana, i professionisti di un settore. E, a conti fatti, è riuscita nell'intento. 🔗Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La serie ideata dai «The Jackal» torna su Prime con la seconda stagione

