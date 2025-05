All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. È bastata poco più di un'ora a Jannik Sinner per battere Casper Ruud e conquistarsi un meritatissimo posto in semifinale agli Internazionali d'Italia: il match contro Tommy Paul è previsto per oggi, venerdì 16 maggio, alle 20.30. Per Sinner si tratta della prima semifinale del Masters 1000 di Roma: un torneo che non ha mai vinto e che sogna da sempre, «perché è speciale per me, non c'è posto più bello di Roma», ha dichiarato. Particolarmente speciale quest'anno perché non era mai successo nell'era Open di vedere due italiani in semifinale agli Internazionali; senza dimenticare il grande risultato di Jasmine Paolini, che domani si gioca la finale. 🔗Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La semifinale tra Sinner e Paul stasera apre un weekend di grande sport