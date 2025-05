Sabato 10 maggio, dalle 9 alle 12, il Nursery Campus di Vannucci Piante ha ospitato la seconda edizione del Pistoia Hackathon – Move the Future, un laboratorio collettivo di idee e visioni per immaginare la città sostenibile di domani. L’evento, inserito all’interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASviS, è tornato dopo il successo della prima edizione del 2024, confermandosi un appuntamento partecipativo e inclusivo per il territorio pistoiese. L’iniziativa è stata promossa da Vannucci Piante su impulso di Andrea Massaini, in collaborazione con Acli provinciali di Pistoia (guidate da Tommaso Braccesi) e PoieinLab Impresa Sociale (presieduta da Filippo Buccarelli), con il supporto di partner come Hitachi Rail, C&C System Pistoia e Avis Volley Pistoia ASD. «È andata bene: il pubblico che ci aspettavamo è venuto. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La seconda edizione del Pistoia Hackathon cittadini a confronto sulla mobilità sostenibile