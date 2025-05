La scuola romana delle risate | tutto quello che c’è da sapere sul documentario

Scopri "La scuola romana delle risate", un documentario che esplora l'universo della comedia italiana. In onda questa sera su Rai 3, il film di Marco Spagnoli, con protagonisti Carlo Verdone e Corrado Guzzanti, racconta la magia e l'evoluzione della comicità romana. Analizziamo trama, cast e dove trovarlo in streaming.

La scuola romana delle risate: trama, cast e streaming del documentario. Questa sera, venerdì 16 maggio 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La scuola romana delle risate, film di genere documentario del 2025, diretto da Marco Spagnoli, con Carlo Verdone e Corrado Guzzanti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Un affascinante viaggio nella tradizione satirica romana. Esplorando il teatro, il cinema, la televisione, i social e arrivando fino al mondo del fumetto con Zerocalcare come protagonista, il documentario celebra l’ironia e la creatività di Roma, una città che ha sempre saputo ridere di se stessa e della realtà che la circonda. La colonna sonora, curata da Piotta, intreccia suoni contemporanei con melodie evocative, mescolando rap e atmosfere nostalgiche, dando ulteriore profondità al racconto. 🔗Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La scuola romana delle risate: tutto quello che c’è da sapere sul documentario

