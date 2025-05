La scuola romana delle risate recensione | Carlo Verdone in un viaggio tra talenti e sorrisi nella Città Eterna

"La scuola romana delle risate" è un'opera di Marco Spagnoli che, con la guida di Carlo Verdone e altri illustri talenti della commedia italiana, esplora l'arte del ridere nella Capitale. Tra aneddoti e riflessioni, il viaggio offre un affresco vivace della comicità romana, rivelando i segreti e le sfumature di un genere che ha fatto storia.

La scuola romana delle risate è l'opera di Marco Spagnoli che, con l'aiuto di Carlo Verdone e altri grandi della commedia italiana ( Foglietta, Giallini, Guzzanti ), mette in scena un excursus della comicità capitolina senza esclusione di colpi, tra sorrisi e riflessioni. La scuola romana delle risate: satira è l'anagramma di risata e Roma, al contrario, vuol dire amore. Due certezze che dimostrano quanto far ridere e innamorarsi sia contorto, ma al tempo stesso immediato. Un costante ossimoro che trova nella Città Eterna rifugio e compimento. Quando si parla di satira, amore e risate, infatti, è impossibile non nominare Roma. Caput mundi, secondo la storia, indispensabile per la comicità. I due aspetti si incontrano nel documentario di Marco Spagnoli che racconta appunto La scuola romana delle risate.

