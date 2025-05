La scuola romana delle risate Massimiliano Bruno video intervista | A Roma non abbiamo paura di essere cattivi

Scopriamo il mondo della comicità romana con Massimiliano Bruno, protagonista del documentario "La scuola romana delle risate". In questa video intervista, ci parla della tradizione comica della Capitale, dai grandi come Petrolini e Sordi fino a Proietti e Verdone. Un viaggio emozionante che ci ricorda perché a Roma non abbiamo paura di essere cattivi.

La nostra video intervista a Massimiliano Bruno, tra i protagonisti del documentario La scuola romana delle risate, che racconta con la tradizione comica della Capitale, da Petrolini a Sordi, da Proietti a Verdone. Vi presentiamo la nostra video intervista a Massimiliano Bruno, tra i protagonisti del documentario La scuola romana delle risate, che racconta con passione la tradizione comica della Capitale, dalle origini al presente, da Petrolini a Sordi, da Proietti a Verdone. La scuola romana delle risate – Carlo Verdone (foto Samarcanda Film) La scuola romana delle risate: cast e uscita. Diretto da Marco Spagnoli, con la voce narrante di Carlo Verdone e la partecipazione di Corrado Guzzanti, Marco Giallini, Lillo, Virginia Raffaele, Anna Foglietta, Massimiliano Bruno, Enrico Brignano, Emanuela Fanelli, Stefano Rapone, Claudia Gerini, Serena Dandini, Enrico Vanzina, Ilenia Pastorelli, Luca Verdone, Zerocalcare, La scuola romana delle risate andrà in onda il 16 maggio in prima serata su Rai2, dopo l’uscita-evento nelle sale. 🔗Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - La scuola romana delle risate, Massimiliano Bruno video intervista: «A Roma non abbiamo paura di essere cattivi»

La scuola romana delle risate

