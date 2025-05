La scuola romana delle risate Luca Verdone video intervista | Carlo sintetizzò 100 anni di comicità romana

Scopri con noi "La scuola romana delle risate", un affascinante viaggio nella comicità della Capitale. Nella nostra video intervista, Luca Verdone, uno dei protagonisti del documentario, esplora l'eredità comica di grandi maestri come Petrolini, Sordi e Proietti, sintesi perfetta di un secolo di risate che ha caratterizzato la cultura romana.

Vi presentiamo la nostra video intervista a Luca Verdone, tra i protagonisti del documentario La scuola romana delle risate, che racconta con passione la tradizione comica della Capitale, dalle origini al presente, da Petrolini a Sordi, da Proietti a Verdone. La scuola romana delle risate – Carlo Verdone (foto Samarcanda Film) La scuola romana delle risate: cast e uscita. Diretto da Marco Spagnoli, con la voce narrante di Carlo Verdone e la partecipazione di Corrado Guzzanti, Marco Giallini, Lillo, Virginia Raffaele, Anna Foglietta, Massimiliano Bruno, Enrico Brignano, Emanuela Fanelli, Stefano Rapone, Claudia Gerini, Serena Dandini, Enrico Vanzina, Ilenia Pastorelli, Luca Verdone, Zerocalcare, La scuola romana delle risate andrà in onda il 16 maggio in prima serata su Rai2, dopo l'uscita-evento nelle sale.

La scuola romana delle risate

