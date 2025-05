La scuola primaria di Sala al Barro trasloca nelle aule dell' asilo

La scuola primaria Don Milani di Sala al Barro trasloca temporaneamente nelle aule dell'asilo, grazie a un'attenta valutazione da parte dell'amministrazione comunale di Galbiate. La scelta di trasferire gli alunni nell'edificio parrocchiale del quartiere è stata considerata "necessaria e strategica" per garantire continuità educativa in un contesto adeguato e sicuro.

La scuola primaria Don Milani di Sala al Barro cambierà sede. Dopo "attente valutazioni tecniche ed economiche", l'amministrazione comunale di Galbiate ha individuato nell'edificio parrocchiale del quartiere la soluzione temporanea per ospitare gli alunni. Una decisione definita "necessaria e. 🔗Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - La scuola primaria di Sala al Barro trasloca nelle aule dell'asilo

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La scuola primaria di Sala al Barro trasloca nelle aule dell'asilo

Secondo leccotoday.it: L'amministrazione comunale ha deciso di trasferire temporaneamente la scuola Don Milani dopo anni di problemi strutturali aggravati dalle recenti piogge. Incerto il futuro del vecchio edificio scolast ...

La Festa della Mamma illumina la Scuola dell'Infanzia di Sala al Barro

Da leccotoday.it: La Scuola dell'Infanzia di Sala al Barro ha aperto le porte per una celebrazione speciale dedicata alle mamme. L'evento, organizzato con cura e creatività dalle educatrici, ha trasformato gli spazi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

IL VIDEOGAME PER IMPARARE IL CODING ENTRA IN UNA SCUOLA PRIMARIA

Nintendo, con Laboratorio di videogiochi, ha creato un'esperienza di gioco che permette di imparare, in modo interattivo, la programmazione di un videogioco.