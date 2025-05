È trascorso un anno da quando, nel maggio 2024, i dirigenti scolastici di St Albans – cittadina inglese a nord di Londra – hanno deciso di inviare una lettera ai genitori per chiedere loro di evitare di consegnare smartphone ai figli prima dei 14 anni. L’iniziativa, promossa da 20 scuole primarie su 24, intendeva contrastare una tendenza diffusa: l’ingresso sempre più precoce dei bambini nel mondo iperconnesso degli smartphone. È dunque tempo di bilanci per una campagna che ha fatto di una piccola città di circa 50mila persone la prima in cui sia stato impedito ai giovani fino ai 14 anni di utilizzare il telefono a scuola. L'articolo La scuola dove il numero degli adolescenti che usa lo smartphone è sceso dal 75% al 12%. Ecco come hanno fatto . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it