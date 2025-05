La Scuola Adotta un Monumento in campo anche gli alunni del Plesso Don Peppe Diana di Matierno dell’I C Calcedonia - San Tommaso d’Aquino

Stamattina, nel centro storico di Salerno, gli alunni del Plesso Don Peppe Diana di Matierno dell'I.C. Calcedonia - San Tommaso d'Aquino hanno presentato i monumenti più amati dai salernitani. Partecipando all'iniziativa "La Scuola Adotta un Monumento", gli studenti hanno avvicinato la comunità alla storia e alla cultura locale, rendendo viva la tradizione.

Stamattina nel centro storico di Salerno ad illustrare alcuni dei monumenti maggiormente cari ai salernitani gli studenti del "Plesso Don Peppe Diana di Matierno dell'I.C. Calcedonia - San Tommaso d'Aquino", nell'ambito del consolidato appuntamento "La Scuola Adotta un Monumento"

