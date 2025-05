La scopa elettrica si ferma quando squilla il telefono nell’ecosistema Samsung

Scopri come integrare gli aspirapolvere Samsung Bespoke AI Jet nel tuo ecosistema SmartThings. In questo articolo, ti guideremo attraverso i passaggi per abilitare le notifiche, consentendo alla tua scopa elettrica di fermarsi automaticamente quando ricevi una chiamata. Resta connesso e ottimizza la tua esperienza domestica grazie alla tecnologia Samsung!

Ecco la procedura per aggiungere gli aspirapolvere Samsung Bespoke AI Jet a SmartThings e abilitare la ricezione delle notifiche. L'articolo La scopa elettrica si ferma quando squilla il telefono, nell’ecosistema Samsung proviene da TuttoAndroid. 🔗Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - La scopa elettrica si ferma quando squilla il telefono, nell’ecosistema Samsung

