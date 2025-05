La sanità regionale salva un bimbo aggredito da un cane Israele ringrazia la Basilicata e rilancia | Collaboriamo

In un episodio toccante, la sanità regionale ha salvato un bambino aggredito da un cane, ricevendo calorosi ringraziamenti da Israele. Questo fatto ha messo in luce l'efficienza e l'umanità di una rete di cura e solidarietà, culminando in una proposta di collaborazione che arricchisce ulteriormente la nostra regione. Una storia esemplare di buona sanità.

Un incidente che coinvolge un bambino straniero, l’attivazione di una rete di cura e solidarietà contraddistinta da efficienza e umanità e, infine, un riconoscimento giunto da uno Stato estero, con tanto di proposta di collaborazione. È una bella storia di buona sanità quella che arriva dalla Regione Basilicata e che porta lustro all’intera Italia. A farla emergere è stata una lettera di ringraziamento inviata dal ministero della Salute d’Israele all’assessore regionale alla Sanità, Cosimo Latronico. «Ciò che è accaduto è stato prima di tutto un fatto umano: un bambino ferito, dei genitori in apprensione lontani dal loro Paese di origine e un intero sistema che si è attivato per garantire cura e dignità», ha spiegato l’esponente di FdI, interpellato dall’ Ansa. Israele ringrazia la Basilicata per aver salvato il bimbo aggredito da un cane. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La sanità regionale salva un bimbo aggredito da un cane, Israele ringrazia la Basilicata e rilancia: «Collaboriamo»

