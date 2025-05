La Sampdoria torna ad allenarsi | contestazione dei tifosi clima teso e consegna delle maglie

Dopo la retrocessione in Serie C, la Sampdoria torna ad allenarsi a Bogliasco, ma l'atmosfera è tesa. I tifosi contestano i giocatori, accusandoli di responsabilità, mentre il centro sportivo è sottoposto a sorveglianza delle forze dell'ordine. Tra cori minacciosi, la consegna delle maglie segna un ritorno tormentato, evidenziando il profondo disagio della tifoseria.

Clima teso a Bogliasco dove la Sampdoria ha ripreso gli allenamenti dopo la retrocessione in Serie C, in un centro sportivo presidiato dalle forze dell'ordine con le camionette e i mezzi blindati. Cori minacciosi e contestazione nei confronti dei giocatori, considerati tra i principali. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - La Sampdoria torna ad allenarsi: contestazione dei tifosi, clima teso e consegna delle maglie

