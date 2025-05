la russia si scopre più povera la verità dietro la propaganda

L’economia della Russia appare e scompare, dando l’impressione di essere quello che non è. Non è certo un mistero che, in questi tre anni di guerra, Mosca abbia resistito all’urto delle sanzioni e dell’isolazionismo, costruendo la propria crescita esclusivamente sull’industria bellica e sulla vendita di gas e petrolio ai Paesi amici, quei pochi rimasti almeno. Tutto molto finto, fin troppo, come dimostrano numerosi studi, analisi di autorevoli centri studi. E poi c’è un altro dato politico, forse più importante: i russi non sono contenti. No davvero. Un rapporto dello Stockholm Institute, inchioda ancora una volta il Cremlino: l’economia russa versa in una situazione sempre più precaria a causa del passaggio alla modalità di guerra e delle sanzioni occidentali per l’invasione dell’Ucraina. E così, dalla capitale svedese simbolo del premio Nobel, è partito un allarme, direzione Bruxelles, visto che il documento è stato preparato per i colloqui dei ministri delle finanze dell’Unione Euopea, intercorsi in occasione dell’ultimo Ecofin. 🔗Leggi su Formiche.net

