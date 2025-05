La Russia ad un bivio | vantaggio militare o vantaggio politico? Mentre l' Occidente continua il suicidio | perseverare diabolicum

La Russia si trova a un bivio cruciale: scegliere tra un vantaggio militare o politico in un contesto di negoziati delicati, sostenuti anche dal Papa. Mentre l'Occidente continua a intraprendere misure controproducenti, rappresentate da sanzioni inefficaci, Erdogan si afferma come mediatore astuto, lasciando l'Europa e l'Italia in una posizione di immobilismo.

Di fronte ad un negoziato delicato, appoggiato anche dal Papa, l'inutile Europa non sa fare altro che strillare altre inutili sanzioni Erdogan furbamente non ha partecipato alla parata russa del 9 maggio a Mosca proprio per mantenersi nel suo ruolo di mediatore. Ruolo che l'Europa e l'Italia, 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La Russia ad un bivio: vantaggio militare o vantaggio politico? Mentre l'Occidente continua il suicidio: "perseverare diabolicum"

Cosa riportano altre fonti

Putin e la guerra, arriva Trump e Russia al bivio: lo scenario

msn.com scrive: La Russia, secondo le informazioni che Meduza attribuisce ad una figura dell'amministrazione presidenziale, per i vertici dell'apparato di sicurezza non utilizza un numero sufficiente di uomini e ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Meteo : Arriva gelo da Russia, burrasche e neve

In arrivo dalla Russia un nucleo gelido che porterà burrasche, e precipitazioni nevose a quote basse, in particolare al Su d.