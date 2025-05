Si può far ridere un interno campo di tennis, ma non uno qualunque, bensì quello degli Internazionali d’Italia, durante la semifinale tra il numero uno al mondo Jannik Sinner e l’americano Tommy Paul? La risposta è sì. Perché anche se la tensione era palpabile al Foro italico, nel silenzio più totale, quando l’altoatesino aveva iniziano la sua rimonta contro lo statunitense, qualcuno ha detto la sua, per incoraggiare il rivale dell’italiano (o meglio per sfotterlo). «Daje Paul che te c’ha fatto crede», ha urlato qualcuno dalle tribune, con spiccato accento romano. Una battuta che non ha lasciato indifferente il pubblico, che è scoppiato a ridere. Il momento sta girando sui social. May 16, 2025 Sinner: «Il pubblico mi ha dato una mano a girare il match». «Tutti i giorni sono diversi. Ieri mi sono sentito molto bene in campo, oggi ero 6-1 sotto dopo mezz’ora. 🔗Leggi su Open.online

© Open.online - La rimonta di Sinner, l’urlo del romano in partita: «Daje Paul che te c’ha fatto crede» – Il video