Allo scoccare della mezzanotte, gli anni passati sono diventati ottanta. Un traguardo a cui Massimo Moratti arriverà attorniato dagli affetti familiari, a Imbersago, con figli e nipoti. Da tempo non è più il presidente dell’Inter, passione che la cessione delle quote non ha cancellato. Da primo tifoso a tifoso “semplice“, sempre conservando la voglia di seguire le vicende della squadra. Due dei cinque scudetti conquistati alla guida del club sono arrivati proprio in questo giorno: nel 2009 quando la sconfitta del Milan per 2-1 a Udine consegnò il tricolore ai “cugini“ prima ancora di affrontare il Siena e l’anno successivo, proprio in casa dei toscani, vincendo 1-0 all’ultima giornata, con guizzo vincente di Milito. Fu il secondo trofeo del Triplete che quest’anno l’Inter non può più timbrare, dopo l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La ricorrenza. Gli 80 anni di Massimo Moratti vissuti in famiglia