ABBONATI A DAYITALIANEWS L’annuncio dell’assessore Colianni. La Regione Siciliana ha ufficialmente respinto la proposta avanzata da Webuild per la costruzione di nuovi impianti di dissalazione nell’isola. L’annuncio è arrivato dal nuovo assessore regionale all’Energia, Francesco Colianni, durante una conferenza stampa a Palazzo d’OrlĂ©ans, affiancato dal dirigente regionale della Protezione Civile, Salvo Cocina. Il nodo della sostenibilitĂ economica. “Ringraziamo Webuild per l’interesse mostrato,” ha dichiarato Colianni, “ma la proposta economica non è coerente con quanto previsto dalla delibera regionale 459 del dicembre 2024.” Questa delibera stabilisce la realizzazione di due dissalatori nell’area di Palermo per un valore complessivo di 180 milioni di euro, di cui 170 a carico del soggetto privato e 10 finanziati dalla Regione. 🔗Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - La Regione Siciliana boccia la proposta di Webuild per i dissalatori