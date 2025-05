La Regione pubblica l' avviso per i dissalatori di Palermo | Un altro passo avanti contro il rischio siccità

La Regione ha annunciato un'importante iniziativa per contrastare il rischio siccità: è stato pubblicato l'avviso pubblico per la ricezione di proposte di fattibilità per la realizzazione e gestione, in project financing, di due impianti di dissalazione. Questi impianti saranno destinati a servire l'area metropolitana di Palermo, segnalando un passo avanti verso la sicurezza idrica.

"Un altro passo avanti contro il rischio siccità. Questa mattina è stato pubblicato l'avviso pubblico per la ricezione di proposte di fattibilità per la realizzazione e la gestione, in project financing, di due impianti di dissalazione destinati a servire l'area metropolitana di Palermo".

La Regione pubblica l'avviso per i dissalatori di Palermo: "Un altro passo avanti contro il rischio siccità"

La gestione della procedura di selezione è stata affidata a Invitalia. Schifani: "Procediamo spediti, secondo il piano di interventi predisposto dal governo regionale, per dotarci delle infrastrutture

Siccità, la Regione pubblica l'avviso per i dissalatori di Palermo

Intanto le piogge di questi giorni hanno già determinato un incremento di 3 milioni di metri cubi di acqua negli invasi siciliani destinati ad uso potabile. Lo rende noto l'Autorità di bacino della

La Regione Siciliana pubblica il bando per due dissalatori a Palermo

La Regione Siciliana ha pubblicato l'avviso pubblico per la raccolta di proposte di fattibilità riguardanti la realizzazione e gestione, in project

