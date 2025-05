La ragazza quindicenne violentata a Milano | “Prima mi ha fatto ubriacare poi ha abusato di me in auto”

Una giovane di 16 anni ha denunciato un grave caso di violenza sessuale avvenuto a Milano. Dopo essere stata costretta a ubriacarsi, la ragazza ha subito un abuso da parte di un uomo di 30 anni, attualmente collocato ai domiciliari. La testimonianza è emersa in una seduta con la sua terapeuta.

