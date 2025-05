La Puglia hub italiano dell' intelligenza artificiale? La Regione | Pronti a collaborare con il governo

La Puglia si candida a diventare il fulcro dell'intelligenza artificiale in Italia, aprendo nuove opportunità di collaborazione con il governo. Durante l'evento Investopia Europe 2025 a Milano, il ministro Adolfo Urso ha annunciato un accordo strategico che potrebbe trasformare la regione in un hub innovativo, promuovendo il Made in Italy e la tecnologia avanzata.

La Puglia potrebbe ospitare un hub per l'intelligenza artificiale in Italia. Un'ipotesi circolata a margine dell'evento Investopia Europe 2025 in corso a Milano dove il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, ha parlato dell'accordo che verrà siglato oggi tra un'impresa italiana. 🔗Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - La Puglia hub italiano dell'intelligenza artificiale? La Regione: "Pronti a collaborare con il governo"

