La protezione solare diventa skincare | il gesto quotidiano che preserva la pelle

Tre nuovi fluidi viso SPF 50 che uniscono trattamento e difesa dai raggi UV,riscrivono le regole della skincare. Parole d’ordine? Uniformare, riequilibrare e preservare . Proteggere la pelle dai raggi solari non è solo una questione di prevenzione: è un gesto di cura quotidiana, indispensabile per mantenere la pelle luminosa, uniforme e in salute nel tempo. L’esposizione ai raggi UV, infatti, è una delle principali cause di invecchiamento cutaneo precoce, perdita di tono e disidratazione, oltre che di danni piĂą profondi. Per questo, integrare nella routine giornaliera una protezione solare ad ampio spettro è ormai considerato un atto fondamentale di bellezza responsabile. La protezione invisibile che fa parte della skincare. Nel panorama delle proposte cosmetiche che fondono efficacia e comfort, si fanno notare tre nuove formulazioni pensate per rispondere alle esigenze di ogni tipo di pelle. 🔗Leggi su 361magazine.com

