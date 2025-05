La Promessa trame spagnole | Lorenzo riceve un regalo di compleanno poco gradito

Una brutta sorpresa attende il capitano De La Mata nelle prossime puntate La Promessa. Proprio nel giorni del suo compleanno un regalo “poco gradito” rovinerà la festa. Cosa riceverà Lorenzo in dono? Scopriamolo insieme. Anticipazioni spagnole La Promessa: il ritorno di Eugenia. Il compleanno del capitano De La Mata sarà l’occasione perfetta per mettere a punto una vendetta da parte di Ayala. Proprio nel giorno dei festeggiamenti infatti, Lorenzo riceverà una sorpresa davvero poco gradita: sua moglie Eugenia si presenterà a palazzo perfettamente guarita! Nell’apprendere che la sorella di Cruz avrà lasciato definitivamente il manicomio e nel vederla in perfetta salute il capitano sarà sconvolto, e lo sarà ancora di più quando – parlando con lei – comprenderà i motivi che avranno portato alla completa guarigione. 🔗Leggi su Superguidatv.it

