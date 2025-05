La promessa di Panieri | Sarà un’edizione speciale E lavoriamo per il futuro

La promessa di Panieri per questa edizione speciale del Gran Premio di Imola è chiara: unire storia, passione e innovazione in un'esperienza immersiva unica. Il sindaco Marco Panieri, alla sua quinta gara di Formula 1, esprime orgoglio per l'evento che non solo celebra la velocità, ma guarda al futuro di questa storica manifestazione.

"Il Gran premio a Imola è qualcosa di unico. Non è solo una gara: è un’esperienza immersiva che unisce storia, passione e innovazione". Ne è convinto il sindaco Marco Panieri, alla sua quinta gara di Formula 1 con la fascia tricolore. "Siamo orgogliosi e onorati di ospitare ancora una volta un evento che proietta Imola, l’Emilia-Romagna e l’Italia intera in una vetrina internazionale all’insegna delle eccellenze del Made in Italy– le parole del primo cittadino –. Dalla Motor Valley al food, dalla musica alla moda, fino alla ricerca tecnologica e all’innovazione: in questi giorni tutto il nostro territorio è coinvolto e pronto a mostrare il meglio di sé". Capitolo presenze: dopo due edizioni del Gp a porte chiuse, nel 2022 l’asticella si fermò a 130mila. E l’anno successivo, prima che l’alluvione rovinò tutto, si era già a 180mila. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La promessa di Panieri: "Sarà un’edizione speciale . E lavoriamo per il futuro"

