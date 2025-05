la principessa margareta custode della corona di romania

Per tutti è “sua maestà” ma non è regina, ha un ruolo molto simile a quello di una sovrana nonostante il Paese sia una repubblica, Margareta di Romania è un esempio unico al mondo di collaborazione proficua tra monarchia e repubblica. Nata il 26 marzo 1949 a Losanna, in Svizzera, Margareta è la primogenita del Re Michele I di Romania e della Regina Anna, nata Borbone-Parma. Uno dei suoi padrini di battesimo è stato il Principe Filippo di Edimburgo. Cresciuta in esilio, dato che il padre fu costretto ad abdicare nel 1947, ha trascorso l’infanzia in alcuni Paesi europei, mantenendo vive le tradizioni e i valori della famiglia reale romena. Margareta è cresciuta circondata dall’affetto dei suoi genitori, della nonna, la Regina Madre Elena, e delle sue quattro sorelle: Elena, Irina, Sofia e Maria. 🔗Leggi su Dilei.it

