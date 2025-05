La polizia ritrova una bambina di 14 mesi scomparsa da oltre un anno

La polizia di Novara ha fatto un'importante scoperta, ritrovando una bambina di 14 mesi scomparsa da più di un anno. Tre persone sono state indagate per maltrattamenti, abbandono di minore e lesioni personali. Il Dott. Cesare Palenzona ha confermato il recupero della piccola, aprendo un'indagine per far luce su una tragica vicenda familiare.

Novara, 16 mag. (askanews) - La polizia di Novara ha indagato tre persone per maltrattamenti in famiglia, abbandono di minore e lesioni personali, commessi ai danni di una bambina di 14 mesi. Il Dott. Cesare Palenzona, dirigente della polizia, ha dichiarato: "Abbiamo ritrovato una bambina di 14 mesi che cercavamo da ottobre dello scorso anno dopo la segnalazione di una signora che, nel contesto di una denuncia per maltrattamenti in famiglia a carico del compagno, denunciava anche la scomparsa della figlia. L'uomo è stato trovato dalla polizia e ha raccontato che la figlia era ospite da un'amica. Gli investigatori hanno trovato la bambina nell'abitazione tra giochi, mozziconi di sigaretta, posacenere, ecc. La bambina è stata portata in ospedale e dagli esami sono state riscontrate tracce di cocaina nel sangue; la bambina è stata poi collocata in una struttura protetta e sono state avviate le procedure per l'adottabilità". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La polizia ritrova una bambina di 14 mesi scomparsa da oltre un anno

