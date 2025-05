La peggiore destra Saviano insulta Meloni | ecco l’ultimo attacco

Lo scrittore campano ha criticato severamente il ministro della Cultura e il capo dell'esecutivo di centrodestra 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “La peggiore destra”. Saviano insulta Meloni: ecco l’ultimo attacco

Approfondimenti da altre fonti

“La peggiore destra”. Saviano insulta Meloni: ecco l’ultimo attacco

Da msn.com: Lo scrittore campano ha criticato severamente il ministro della Cultura e il capo dell'esecutivo di centrodestra ...

Saviano svela tutto in tv: “Chi è il vero maestro di Giorgia Meloni”

Scrive msn.com: L'analisi del giornalista e scrittore Roberto Saviano su Giorgia Meloni, le destre europee ma anche le parole sulla sinistra.

Roberto Saviano: "Orban è il vero maestro di Meloni, non si ferma il populismo di destra"

Si legge su la7.it: Roberto Saviano a Piazzapulita: 'Il maggior talento di Meloni è tenere dentro la peggiore destra e allo stesso tempo provare un'evoluzione liberale'.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Nomine Ue - Scholz: Soluzione rapida - no sostegno destra per presidente Commissione

Per questo motivo - ha continuato - sono abbastanza sicuro che riusciremo a raggiungere un'intesa tra le famiglie politiche, ma anche tra i Paesi europei, nel più breve tempo possibile e che avremo risposte alle domande 'Chi sarà il prossimo presidente della Commissione?', 'Che succede dopo?', 'Chi sarà il presidente del Consiglio Europeo?', 'Cosa facciamo con l'Alto Rappresentante' e qualche altra cosa.