La passione dei viterbesi per i beni durevoli | primi nel Lazio per crescita della spesa

Nel 2024, i viterbesi si distinguono per la loro passione per i beni durevoli, contribuendo significativamente alla crescita della spesa nel Lazio. Con un investimento che supera i 7 miliardi di euro e un incremento del 4,6% rispetto all'anno precedente, la regione si conferma seconda in Italia, superata solo dalla Lombardia, in un contesto di sviluppo in linea con la media nazionale.

Il Lazio, con 7 miliardi e 712 milioni di euro spesi in beni durevoli nel 2024, rimane seconda in Italia, dietro alla Lombardia, per l’ammontare complessivo e con un incremento del 4,6% rispetto al 2023 in linea con la media nazionale (+4,5%). Come rilevato dall’Osservatorio annuale dei consumi. 🔗Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - La passione dei viterbesi per i beni durevoli: primi nel Lazio per crescita della spesa

