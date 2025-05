la pallacanestro a trieste graziosa e vorace

Ci sono posti che te li devi conquistare, che non ti fanno sentire a tuo agio. Trieste ti apre la sua finestra sul mondo: Piazza Unità si specchia sul Golfo, in un cucchiaio di Adriatico. Ma può darsi che sbattano le imposte, e che tutta questa luce non ti accolga per davvero. Trieste ha una grazia scontrosa, scriveva Umberto Saba, se piace, è come un ragazzaccio aspro e vorace, con gli occhi azzurri e mani troppo grandi per regalare un fiore. Come un amore con gelosia. Fece il servizio militare a Salerno, lavorò al Resto del Carlino a Bologna e al caffè del Teatro Eden a Milano; fu costretto a spostarsi in Lombardia nella Prima guerra mondiale, e poi a Parigi, Roma e Firenze nella Seconda. Sarà ricoverato a Gorizia per gli ultimi mesi di vita. Ma la sua Trieste l’avrebbe vissuta, custodita e respirata in ogni aspirata di pipa, con il braccio ad uncino per accompagnare Lina e Linuccia e il bastone che cadenzava i suoi passi. 🔗Leggi su Ultimouomo.com

