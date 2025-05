La nuova piazza Vetra | ll restyling è riuscito ma ancora troppi graffiti

Milano – A vederla così, coi lavori in corso e la basilica di San Lorenzo “impacchettata“ stile Christo, non si direbbe che piazza Vetra abbia un passato (remoto, a dire il vero) così sanguinoso. E invece proprio qui fino al 1800 avvenivano le esecuzioni capitali. Anzi, nel Medioevo era anche la sede per i roghi di streghe ed eretici. Furono gli austriaci a metà Ottocento ad avviarne la riqualificazione. I problemi legati alle cattive frequentazioni - di cui la zona ha sempre sofferto - però sono rimasti per anni. Negli anni 90 era piazza di ritrovo dei giovani con macroscopici problemi di spaccio, poi sono arrivate le cancellate e la chiusura serale. Ora la nuova riqualificazione arrivata con la M4 e l’arretramento della cancellata. “La piazza è cambiata molto negli anni - conferma Anna Arnone, professoressa dell’istituto Cattaneo - Ora resta il problemi dei graffiti, che deturpano una piazza così centrale. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

