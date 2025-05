La nuova indagine sull' omicidio di Chiara Poggi cosa sappiamo finora | dal dna di Sempio al messaggio su Stasi incastrato

La nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi si riaccende con rivelazioni cruciali. Dalla raccolta di DNA di Sempio ai messaggi che incastrano Alberto Stasi, fino alle testimonianze delle gemelle Cappa, cugine della vittima. I genitori di Chiara ribadiscono la loro fiducia nei processi già conclusi. Oggi si avvia l'incidente probatorio per esaminare le tracce emerse.

