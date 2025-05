la nuova ai di google che riscrive il codice e taglia i costi

AGI - Google DeepMind ha presentato AlphaEvolve, un nuovo sistema di intelligenza artificiale generativa in grado di scrivere codice informatico e migliorare algoritmi complessi attraverso un processo evolutivo automatico. Il sistema è già in uso all'interno dell'ecosistema Google, dove ha contribuito in modo significativo a ottimizzare i data center, accelerare l'addestramento dei modelli AI e migliorare la progettazione dei chip. "AlphaEvolve è un agente di programmazione AI basato su Gemini in grado di fare nuove scoperte in ambito informatico e matematico", ha spiegato Matej Balog, ricercatore presso Google DeepMind, in un'intervista a VentureBeat. "È in grado di scoprire algoritmi di notevole complessità, che si estendono su centinaia di righe di codice con strutture logiche sofisticate che vanno ben oltre le semplici funzioni". 🔗Leggi su Agi.it

