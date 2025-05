La nave è in porto San Benedetto ha vinto

La nave è in porto: San Benedetto ha vinto. Con la sconfitta contro il Livorno, che ripete quella di Forlì, la Samb chiude la poule scudetto e la stagione agonistica. Ora si guarda al futuro, con la scadenza per l'iscrizione fissata al 6 giugno e la dirigenza già al lavoro per programmare gli sviluppi.

Con la sconfitta con il Livorno che bissa quella di Forlì, la Samb archivia la poule scudetto e con essa anche la stagione agonistica. Ora si passerà a pensare al futuro. Innanzitutto entro il 6 giugno dovrà essere formalizzata e presentata la domanda di iscrizione. La dirigenza rossoblù ha già espletato gran parte delle richieste da parte della Lega Pro, presentando già le liberatorie dei calciatori, la fideiussione per l’iscrizione di 350mila euro e la tassa di iscrizione e quindi non ci saranno problemi di sorta. Ora la palla passa al diesse Stefano De Angelis e ad Ottavio Palladini che dovranno stilare la lista dei riconfermati. L’intenzione della dirigenza rossoblù è quella di confermare uno zoccolo duro ed aggiungervi calciatori di provata affidabilità per la Serie C. Saranno valutate tutte le posizioni dei giocatori in scadenza e poi verrà presa una decisione. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "La nave è in porto, San Benedetto ha vinto"

Se ne parla anche su altri siti

"La nave è in porto, San Benedetto ha vinto"

Secondo ilrestodelcarlino.it: Parole di Nazzareno Battista: "Sono arrivato cinque anni fa e questa città mi ha accolto come un figlio adottivo. Ho dato tutto me stesso" ...

La dichiarazione d’amore di Battista alla Samb: «Questi due anni li porterò nel cuore»

Lo riporta lanuovariviera.it: L'attaccante: «Dovevo restituire qualcosa a questa città. Sarò sempre un tifoso rossoblù» ...

San Benedetto, emanata una nuova ordinanza sull’attività di pesca

Secondo rivieraoggi.it: Con rispetto a piccola pesca professionale artigianale - pesca delle seppie - pesca delle lumachine di mare - pesca subacquea professionale - pesca sportiva e pesca sportiva con il palangaro ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Nave scuola 'Amerigo Vespucci' per la prima volta sosterà al porto di Tokio

Le visite sono gratuite, per accedere è possibile prenotare il proprio ingresso al seguente link: https://tourvespucci.