La Nato si trumpizza Zelensky non invitato al prossimo vertice dell’Alleanza atlantica

La NATO si "trumpizza" con il prossimo vertice ad Antalya, escludendo Zelensky. Marco Rubio sottolinea l'importanza di un maggiore investimento da parte degli alleati, mentre Antonio Tajani ribadisce l'impegno italiano, evidenziando che la sicurezza comprende anche la sanità. Un evento che segna nuove dinamiche nell'alleanza atlantica. Continua a leggere...

Summit ad Antalya, Marco Rubio: «Serve più spesa dai nostri partner». Antonio Tajani: «Roma fa la sua parte, sicurezza sono pure gli ospedali».

