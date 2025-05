La mozione sicurezza mette tutti d’accordo

La recente approvazione della mozione sulla sicurezza da parte del consiglio comunale di Crevalcore segna un importante passo verso la cooperazione tra maggioranza e opposizione. Rosanna Resta, capogruppo consiliare della lista civica ‘Insieme per Crevalcore’, sottolinea come questa iniziativa risponda a una necessità condivisa dalla comunità, unendo le forze per garantire un ambiente più sicuro per tutti.

Tutti insieme, maggioranza e opposizione, per la sicurezza. Nei giorni scorsi il consiglio comunale di Crevalcore ha approvato la mozione sulla sicurezza tanto attesa. "Tale mozione – spiega Rosanna Resta (nella foto), capogruppo consiliare della lista civica di opposizione ‘Insieme per Crevalcore’ – è stata frutto del lavoro congiunto dei tre gruppi consiliari, di ritirare le due mozioni a tema sicurezza che avevamo già presentato due consigli comunali fa. Questo al fine di poter realizzare una mozione unica che fosse approvata dalla seduta all’unanimità. Questa disponibilità è stata premiata dai fatti, visto che ha preso vita un documento condiviso nella sua stessa stesura. Tutte le istanze che erano presenti già nella mozione che avevamo presentato nel corso del consiglio comunale del 24 febbraio hanno trovato accoglimento nel testo condiviso". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La mozione sicurezza mette tutti d’accordo

