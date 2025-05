La molla e esce con l’altra Uomini e Donne il cavaliere spiazza | è la prima volta che succede

Un clamoroso colpo di scena ha sorpreso gli spettatori di Uomini e Donne durante l'ultima puntata prima della pausa estiva. Al centro dell'attenzione, una delle coppie più discusse del Trono Over, caratterizzata da litigi e riavvicinamenti, ha riservato un'inattesa svolta che ha lasciato tutti a bocca aperta. Scopriamo cosa è accaduto!

Un clamoroso colpo di scena si è consumato negli studi di Uomini e Donne, dove si è registrata l’ultima puntata prima della pausa estiva. Al centro dell’attenzione, una delle coppie più discusse del Trono Over, protagonista di litigi, riavvicinamenti e gesti plateali. Tutto sembrava ormai perduto, ma qualcosa è cambiato. Le immagini che arrivano dai social, in particolare da TikTok, raccontano di un gesto sorprendente, carico di ironia e passione. >> Si è inginocchiato a Giorgia Meloni. Imbarazzo all’incontro: lui non è uno qualsiasi. Polemiche immediate: “Ma tu guarda che.” Protagonista del video è il cavaliere che, con tono scanzonato ma pieno di significato, ha mostrato un nuovo tatuaggio fatto sulla spalla: una scarpa col tacco, proprio quella con cui era stato colpito dalla dama nel corso di una lite accesissima in studio. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Chi è Patrizia Trono Over di Uomini e Donne

Chi è Patrizia Trono Over di Uomini e Donne. Patrizia, la nuova dama, nel corso del trono over a Uomini e Donne, nel corso del Trono Over è riuscita a far parlare di sé per il suo aspetto fisico che non lascia indifferenti e per la conoscenza che sta maturando con Alessandro.