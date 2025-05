La missione di Meloni a Tirana e la foto con i volenterosi ma senza Macron

La missione della premier Meloni a Tirana, in occasione del vertice della Comunità politica europea, si è contraddistinta per l'assenza di Macron e per la sua foto simbolica con i volenterosi. Meloni ha ribadito l'importanza di un cessate il fuoco incondizionato per l'Ucraina, lanciando un avvertimento sulla disponibilità di Putin rispetto alla situazione attuale.

Viaggio della premier per il vertice della Comunità politica europea: "Dobbiamo insistere per un cessate il fuoco incondizionato con garanzie per l'Ucraina". Poi l'avvertimento: "Putin meno disponibile di altri"

Meloni a Tirana per vertice Comunità Politica Europea, la foto di gruppo con i leader

