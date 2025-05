La voglia è di stupire, magari inseguire una vittoria su una pista che conosce sin da piccolo. Andrea Kimi Antonelli si prepara per il Gp di Imola, a due passi dalla sua Bologna, e non vede l’ora di iniziare. Nel frattempo, però, si è goduto il tempo libero a San Marino con suo papà Marco — “che mi dice di godermi l’appuntamento ma di stare concentrato, perché a livello emotivo e mentale sarà un fine settimana molto stressante” — e ha festeggiato per la vittoria in Coppa Italia da parte del suo Bologna contro il Milan: “Ero al ristorante con i miei amici, dopo la partita abbiamo festeggiato e siamo andati in centro a Bologna a strombazzare — le sue parole — Io guidavo un’auto, altri miei amici un’altra. C’era un casino assurdo, gente piena di gioia”. L’appuntamento del Santerno Antonelli lo vivrà “dormendo nel motorhome mentre stasera (giovedì 15 maggio, ndr) dormirò a casa perché il compleanno di mia sorella Maggie”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La maturità, la fama, i progessi della sua Mercedes: a tu per tu con Kimi Antonelli alla vigilia del gp di Imola