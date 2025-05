La classe del norvegese. Saper incassare una sconfitta, soprattutto una bruciante non è da tutti. Nella serata di ieri, 15 maggio, il tennista Casper Ruud ha dato prova di cosa significhi essere sportivi. In poco più di un’ora ha incassato un 6 – 0, 6 – 1, dal numero uno al mondo Jannik Sinner, che sembrava quasi dominato da una furia agonista e che ha giocato una partita senza imprecisioni, dubbi o sbavature. In conferenza stampa, Ruud, non ha potuto far altro che riconoscere i meriti all’italiano ed elogiarlo. “La partita di Sinner è la più vicina alla perfezione che abbia mai visto tra quelle vissute da giocatore. È semplicemente impressionante. Nei primi quattro game ho forse commesso un paio di errori non forzati, ma tutto quello che usciva dalla sua racchetta, per tutta la partita, sembrava andare a più di cento miglia orarie. 🔗Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - La lezione di sport di Casper Ruud dopo la bruciante sconfitta contro Sinner