Con l’approvazione definitiva al Senato della legge sulla partecipazione, promossa dalla Cisl e fortemente sostenuta da Luigi Sbarra, si scrive una pagina storica per il mondo del lavoro e per l’Italia. Dopo settantasette anni, l’articolo 46 della Costituzione trova finalmente attuazione grazie a una mobilitazione durata due anni, una mobilitazione alla quale ho avuto l’onore di contribuire come uno dei primi firmatari della proposta di legge. Questa legge rappresenta un cambio di paradigma per i lavoratori, garantendo loro il diritto di partecipare direttamente alle decisioni aziendali attraverso la presenza nei consigli di amministrazione e di sorveglianza. Non solo ma offre anche la possibilità di beneficiare degli utili aziendali, rafforzando il legame tra produttività e retribuzione. In questo modo, i lavoratori non sono più semplici esecutori, ma diventano parte attiva del successo dell’azienda. 🔗Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La Legge Sbarra è una risposta concreta al vuoto partecipativo nel mondo del lavoro